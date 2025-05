Revival do indie rock passa pela Serra com shows da Supervão e Superguidis em maio, em Caxias do Sul 

Supervão lançou o celebrado disco "Amores e Vícios da Geração Nostalgia", no finalzinho do ano passado. Show da banda por aqui é capitaneado por Lucas Bustince da Produtora Giro, que promete fomentar a cena indie por aqui. Sara Tavares / Divulgação

Essa é pra quem curte indie rock. Vai rolar neste fíndi show com a banda Supervão. Formada em 2016 em São Leopoldo por Mario Arruda e Leonardo Serafini, desde o ano passado passaram a integrar a banda Olimpio Machado e Rafaela Both. O show da Supervão vai rolar neste sábado (10), no Reffugio, em Caxias do Sul. A casa abre às 19h.

Essa não é a primeira vez da banda por aqui, já tocaram no Festival Música de Rua, na Casa Paralela, no Festival Enxame e no Marechal. Contudo, essa será a primeira vez que a banda vem pra cá com produção da Giro, do Lucas Bustince, que promete fomentar a cena indie nacional aqui na cidade.

O trabalho mais recente da Supervão é Amores e Vícios da Geração Nostalgia (AVGN), lançado no finalzinho do ano passado. O disco foi incluído na seleção dos 20 melhores álbuns nacionais de 2024 pelo Minuto Indie, apareceu entre os 50 melhores álbuns do ano no Hits Perdidos e foi destacado em quarto lugar na lista dos melhores álbuns nacionais da Popload.

Então, te liga! Os ingressos já estão no segundo lote, a partir de R$ 25 (+taxas), à venda pelo site Sympla.

A banda Superguidis volta pra Caxias pra tocar no Zero 54, no dia 29 de maio. Pois é, o indie tá voltando com tudo pra Serra. ZCA_@zecarlosdeandrade / Divulgação

Seria a volta do indie?

Dia desses meu amigo Ricardo Dini ligou. Ele estava emocionado porque tinha assistido ao show da formação original da Blackbirds, no Memphis.

— Mugnol, o indie tá voltando com tudo! O show da Blackbirds tava lotado. Lembra da banda Zava? Eles voltaram. A Superguidis voltou. E a nossa banda, Os Oitavos, também voltou.

Pois é, fica a dica. No dia 29 de maio vai rolar show da Superguidis no Zero54, em Caxias. Ingressos à venda pelo site Shotgun a partir de R$ 30 (+taxas).