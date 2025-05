Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, artesanato com palha de butiá é foco de atividade no Litoral Norte

Artesanato com palha de butiá foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, em 2023. Solange Brum/Ascom Sedac / Divulgação

Olha aí que bacana! Na próxima quarta-feira (28) vai rolar uma atividade de salvaguarda do modo de fazer artesanato com palha de butiá, em Torres. Esse tipo de artesanato foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, em 2023.

Uma das atividades será uma oficina de trançado com a palha de butiá no Centro Cultural Ecos de Angola, ministrada por artesãs detentoras desse bem cultural para artesãs convidadas de outras especialidades. Além disso, ocorre uma roda de conversa, com espaço para dúvidas e apontamentos sobre a política de patrimônio cultural.

A programação inclui ainda uma capacitação a ser oferecida para a prefeitura pelo corpo técnico do Iphae e uma reunião com a gestão municipal e com a Emater/RS-Ascar, ambas na Prefeitura de Torres.