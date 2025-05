Projeto Arte no Moinho traz a Caxias do Sul espetáculo solo da atriz Tânia Farias, da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz

Em "M.E.D.E.I.A", Tânia Farias retoma a personagem protagonista do seu espetáculo "Medeia Vozes". João Catarino / Divulgação

Volta a Caxias do Sul um dos grupo de teatro mais revolucionários nascido em solo gaúcho, fundado em 1978.

Trata-se da galera da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, com uma trajetória de reconhecimentos como a Ordem do Mérito Cultural (2015), o Prêmio Milu Vilela/Itaú Cultural 35 anos (2022) e o Prêmio Shell (2025).

Pois bem, feito o ensejo agora te conto que a Tribo de Atuadores volta a cidade por meio do projeto Arte no Moinho, idealizado pelo Grupo Ueba Produtos Notáveis.

Juntos, atuadores e uebas, cada um com seus espetáculos, vão entrar em cena neste sábado (31/05) e domingo (1º/06), no Moinho da Cascata (Rua Henrique Riboldi, 69 - bairro Mal. Floriano - Caxias do Sul).

As apresentações são gratuitas.

Agende-se

"As Aventuras do Fusca à Vela", do Grupo Ueba, entra em cena no sábado (31/05). Fabiano Knopp / Divulgação

"As Aventuras do Fusca à Vela", do Grupo Ueba

Sinopse: A peça, que completa 10 anos em cartaz no repertório do Ueba, traz a narrativa de um jovem que encontra em um ferro velho uma figura muito interessante, um senhor que diz ser o sobrevivente do Pequod, o legendário navio baleeiro que tentou caçar Moby Dick. Ele acaba embarcando na imaginação do capitão e parte, junto com o público, a navegar em águas tempestuosas atrás da baleia. No enredo, o Fusca, em sua transformação, deixa de ser um simples veículo terrestre e se transforma em um barco à vela, ou mais especificamente, um "fusca à vela", tripulado por piratas.

A peça, que completa 10 anos em cartaz no repertório do Ueba, Ele acaba embarcando na imaginação do capitão e parte, junto com o público, a navegar em águas tempestuosas atrás da baleia. No enredo, o Fusca, em sua transformação, deixa de ser um simples veículo terrestre e se transforma em um barco à vela, ou mais especificamente, um "fusca à vela", tripulado por piratas. Sábado (31/05), às 16h

Entrada franca

Classificação livre

"M.E.D.E.I.A", da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, é destaque da programação no domingo (1º/06). João Catarino / Divulgação

"M.E.D.E.I.A", da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz