O poeta português Fernando Pessoa inspira painel do Órbita Literária, nesta segunda-feira, em Caxias

Cena da exposição "Fernando Pessoa", no Santander Cultural, em Porto Alegre, em 2018. O escritor é a inspiração para o encontro desta segunda(5), do Órbita Literária.

Essa nota é um convite para os desassossegados de plantão. É que vai rolar nesta segunda-feira (5), no Órbita Literária, o tradicional encontro na Livraria e Café Do Arco da Velha, o painel Arte do Desassossego, com o engenheiro mecânico e escritor Carlos Ronaldo Oliveira.