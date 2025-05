No fim de semana o projeto Charme Delas realiza suas duas últimas atividades em Caxias do Sul.

No sábado (24), às 16h, tem aula aberta com as bailarinas Maria Lilith, Bianca Poletto e Cibele Biasuz Stedile, na Praça da Bandeira .

E, no domingo (25), a partir das 16h, tem baile com as DJs Jamille, Tati Daros e Camila Cabral, no Reffugio Bar (Rua Mal. Floriano, 1.083).