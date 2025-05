Neste domingo ocorre mais uma edição da série Concertos ao Entardecer, no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul 

Volta à cena cultural neste final de semana mais uma edição da série Concertos ao Entardecer. A Gala Lírica está marcada para se iniciar às 18h deste domingo (25), na sede social do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul.

O concerto se inicia com o Quarteto executando a abertura da ópera Cavalleria Rusticana, de Von Suppé, seguida da valsa do Ballet Coppélia, de Delibes. Após, é a vez da solista Karina Dante, interpretando peças tradicionais do repertório operístico, como Habanera, uma ária da ópera Carmen, de Bizet, e O mio Babbino Caro, de Puccini — já com acompanhamento do pianista Wagner Maciel.