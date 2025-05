Nelson Motta vem a Caxias do Sul para participar de um bate-papo ao lado das Patrícias

Te liga! Vem a Caxias o jornalista, escritor, compositor e produtor musical, Nelson Motta , um dos caras que sempre circulou pelas boas mesas (do boteco à realeza), trocando ideias e escrevendo sobre encontros, desencontros e devaneios, do palco aos bastidores da cena cultural do Brasil para o mundo.

Nelson Motta vem pra cá a convite da Interface Eventos, que celebra 30 anos. Com o slogan A Vida é um Evento a festividade ocorre no dia 24 de junho, às 19h30min, no Intercity Hotel, com participação das jornalistas Patrícia Parenza e Patrícia Pontalti, com mediação de Flora Magnabosco.