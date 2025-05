Michele Trentin lança livro narrando sua experiência com a arte e cultura do oriente durante os dez anos em que morou em países como Síria, Emirados Árabes, Índia e Egito

— O que desejo, de forma genuína, é que, de algum modo, essas histórias possam tocar e inspirar aqueles que têm um sonho de vida, um chamado de alma, para que acreditem e lutem para viver o chamado, para que não tenham medo de percorrer as sinuosas estradas da vida, para que tenham coragem e ousadia de mudar, arriscar e trilhar o caminho dos seus sonhos, e desistir do mesmo se for necessário, mas que acima de tudo, tenham fé e confiança no Divino que está acima de todos nós, o Supremo Deus, a Grande Mãe, ou como você preferir chamar — defende Michele.