Menos as pedras

Com ou sem demência, suprimindo ou não o Alzheimer ou a dor intermitente que embaralha as lembranças, um dia, todos nos esqueceremos de quem fomos ou do que serviu viver por tanto tempo (seja pelo tempo que for). Vamos nos esquecer do tom de voz dos que morreram, do seu perfume, do seu sorriso. Nem mesmo do olhar vamos nos lembrar, porque a finitude embaralha a visão.