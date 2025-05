Filmes brasileiros em destaque na programação da Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul

1

“Ritas”

Sessões de quinta-feira a domingo, às 19h30min.

2

“Os Dragões”

Sessões de quinta-feira (22) a domingo (25), às 14h.

Nesse filme do Gustavo Spolidoro, um grupo de cinco amigos da bucólica cidade de Cotiporã está aterrorizado com a ideia de envelhecer e com as responsabilidades que vêm no processo. Envolvidos profundamente na produção de uma peça de teatro baseada nos contos de realismo fantástico de Murilo Rubião, as questões e os medos que os afligem começam a se refletir em seus corpos. Estranhamente, as histórias que interpretam começam a ganhar vida e a tomar conta da cidade, conferindo poderes inusitados aos jovens desajustados, transformando-os em dragões.