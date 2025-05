Espetáculo cênico-musical "Um Passeio de Fubica", com direção de Zica Stockmans, será apresentado em diversas cidades da Serra gaúcha

Baseada no livro “A Fubica do Nono Felice”, escrito por Vivi Costa (dentro da fubica), o espetáculo tem roteiro e direção de Zica Stockmans e direção musical de Cibele Tedesco (com o violão). Marina Rech / Divulgação

Essa é pra colocar na agenda! Inicia-se nesta quinta-feira (22), em Antônio Prado, a itinerância do espetáculo cênico-musical Um Passeio de Fubica, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

A partir da cidade natal do Nono, que na década de 1960 mobilizou sua família, vizinhos para realizar seu sonho de construir um meio de transporte próprio. No processo espalhou alegria e afeto e criou memórias afetivas que perduraram no tempo.

A itinerância inclui as cidades de Veranópolis (sexta e domingo) e de Caxias do Sul (11 de junho), sempre com apresentações gratuitas, algumas delas exclusivas para estudantes de escolas públicas e outras dedicadas à comunidade em geral.

Veja a seguir:

Programe-se

Quinta-feira (22)

15h30min - Apresentação exclusiva para escolas no Auditório da Faculdade de Antônio Prado (FAP).

- Apresentação exclusiva para escolas no Auditório da Faculdade de Antônio Prado (FAP). 19h - Apresentação aberta à comunidade na FAP.

Sexta-feira (23)

14h - Apresentação gratuita e exclusiva para escolas de Veranópolis, na Casa de Cultura.

Domingo (25)

16h - Apresentação gratuita e aberta à comunidade durante o Festival La Cucagna, em Veranópolis.

11 de Junho