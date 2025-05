Ecossistema da Montanha realiza mais um rodada de oficinas, dessa vez para falar sobre a distribuição de produtos audiovisuais

Lançado em dezembro do ano passado, a proposta do Ecossistema da Montanha é aproximar profissionais locais e nacionais em campos estratégicos do setor audiovisual, como distribuição, produção executiva e roteiro.

É que vai rolar mais uma edição do Ecossistema da Montanha, projeto lançado em dezembro do ano passado e que visa estender pontes, aproximando profissionais locais e nacionais em campos estratégicos do setor audiovisual, como distribuição, produção executiva e roteiro.

Nesta sexta (16) e sábado (17) , o Ecossistema da Montanha realiza uma Oficina de Distribuição, com Argel Medeiros e Paula Gomes , cofundadores da Olhar Filmes, de Curitiba. As atividades são abertas e gratuitas.

Argel e Paula vão compartilhar experiências e estratégias para o entendimento da distribuição de conteúdos e produções audiovisuais no mercado brasileiro. Com linguagem simples, a oficina é direcionada para um público de estudantes e profissionais da área.

Desenvolvido com recursos da Lei Paulo Gustavo do Estado do Rio Grande do Sul, o projeto é realizado pela DH Projetos e Produções, com apoio do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e participação da distribuidora Olhar Filmes.