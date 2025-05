Do discurso à prática

Fronteira. Ou limite. Ou ainda, o que nos divide. Limite é um belo filme do Mário Peixoto. Já esquecido. Realizado nos anos 1930, num tempo de queda de impérios e ressurgimento de novas nações. E nada do que foi voltará a ser como um dia. Tampouco o que está hoje estabelecido permanecerá pra sempre. É do jogo.

Diálogo pressupõe falar e ouvir. Pressupõe depurar. Pressupõe filtrar. Pressupõe, enfim, um exercício sublime de reflexão. Porque exige escolher a melhor forma de dizer, por meio das melhores palavras pra cada instante do diálogo. Muitas vezes, em frações de segundos. E, exige, principalmente, reconhecer os limites de cada fronteira do pensamento .

A melhor saída é remar, diria o poeta. Coerente, aliás, com Limite, filme do Mário Peixoto. Ou ainda, como em Dead Man, de Jim Jarmusch. O barco, ali, na aparente deriva, a correr conforme o curso do rio. Nenhuma travessia é poética, apesar da paisagem. Como dialogar com a tempestade, com a força das marés ou com o poder dos ventos?