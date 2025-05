Caxiense participa da Semana de Design de Nova York 2025 à convite da galeria Verso Works

Guilherme Wentz participa da Semana de Design de Nova York com a instalação intitulada Wentz New York Penthouse.

É que o designer Guilherme Wentz participa da Semana de Design de Nova York com a instalação intitulada Wentz New York Penthouse à convite da galeria nova-iorquina Verso Works, para apresentar a sua idealização de habitar silencioso no apartamento conceito do novo empreendimento Nine Chapel, no Brooklyn.