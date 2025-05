Artistas caxienses lançam novo projeto musical com ênfase na poesia recitada 

A parceria já resultou em três singles. Dois deles estão disponíveis nas plataformas de música, Nem e Egrégora. E Pindorama deve sair em junho. Até o final do ano a intenção dos caras é fechar as dez composições inspiradas na estética "spoken word", cujo álbum vai se chamar Sinapse.

No Brasil, complementa o poeta, é possível considerar expoentes do gênero o primeiro álbum do Arnaldo Antunes, Nome, além dos projetos de Augusto de Campos com o filho Cid Campos.