Artista que renunciou sua carreira no auge para se tornar monge vai palestrar no Museu dos Capuchinos 

Bhante dedica-se integralmente à vida monástica, com anos de prática em Myanmar e formação aprofundada no Sri Lanka.

O Museu dos Capuchinos (MusCap) promove neste sábado (17), às 17h, uma atividade especial e com entrada franca: Insights Budistas para Valores Franciscanos: Passos Práticos para a Harmonia Social e Interior, um bate-papo que contará com a presença do monge budista Bhante Ariyañaña, nascido em Caxias do Sul.