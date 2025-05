Acadêmicas do curso de Moda da UCS conquistam reconhecimento nacional e prêmio de R$ 20 mil; veja fotos da coleção

Bruna Ferreira da Silva, Luana Giacomin Galafassi, Mariana Isoton e Marilia Valmorbida De Cezaro conquistaram o primeiro lugar no Concurso dos Novos – DFB Festival 2025, realizado em Fortaleza (CE). DFB Festival / Divulgação

Olha só que bacana! Bruna Ferreira da Silva, Luana Giacomin Galafassi, Mariana Isoton e Marilia Valmorbida De Cezaro, todas alunas do curso de Moda da UCS, conquistaram o primeiro lugar no Concurso dos Novos – DFB Festival 2025, realizado em Fortaleza (CE).

O desfile foi realizado na sexta-feira (16) e, a premiação, no sábado (17). A UCS foi a única instituição da região Sul a participar do concurso, considerado o principal festival de design autoral da América Latina.

As alunas apresentaram a coleção Íris: O Olhar da Criação, composta por oito looks concebidos a partir do conceito de Inteligência Autoral, que serve como contraponto à Inteligência Artificial. Portanto, um estímulo para que as roupas fossem criadas com a identidade das acadêmicas.

Veja imagens de peças criadas pelas alunas do curso de moda

As peças foram desenvolvidas inteiramente com lã de ovelha fornecida por meio de uma parceria com a Cootegal. A modelo é uma das alunas premiadas, a Bruna Ferreira da Silva Ana Salvi / Divulgação

As peças ressaltam a vocação regional da Serra gaúcha, desenvolvidas inteiramente com lã de ovelha fornecida por meio de uma parceria com a Cootegal, e têm como característica principal a modelagem em alfaiataria.

As estudantes foram orientadas pelas professoras Adriana Job Ferreira Conte e Gilda Eluiza De Ross.

Com o primeiro lugar, as alunas receberam uma premiação de R$ 20 mil. Ana Salvi / Divulgação

Ana Salvi / Divulgação