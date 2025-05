A caxiense Flavia Gazola exibe o documentário sobre o icônico Porto de Elis, na Sala Ulysses Geremia

Te liga! Nesta quarta-feira (21) vai rolar uma sessão nostálgica lá na Sala Ulysses Geremia , no Centro de Cultura Ordovás. Na tela do cinema vai ser projetada a história do Porto de Elis .

O documentário, com produção executiva e direção de Flavia Gazola, revela ao espectador que o Porto de Elis foi responsável por promover nomes importantes, como Fernanda Abreu, Cássia Eller, Banda Luni com Marisa Orth, Zélia Duncan, Dulce Quental, além de estrear produções inovadoras como Carrie, a Histérica, o primeiro besteirol do teatro gaúcho, e o grupo de dança Baletto, que revolucionou a cena de dança no Estado.