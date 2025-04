Vocal Sem Batuta comemora 30 anos com espetáculo no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul

A direção cênica e iluminação do espetáculo está sob o olhar atento de Sigrid Nora, a oitava integrante do Sem Batuta. Gisa Fedrizzi / Divulgação

Uma das dicas deste fíndi é conferir o show do Vocal Sem Batuta, neste domingo (27), às 19h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura), em Caxias do Sul.

O espetáculo de nome sugestivo Cantando eu mando a tristeza embora é também uma ode à carreira de 30 anos do grupo, atualmente com sete cantoras, acompanhadas pela Banda Batuta.

No repertório, pérolas colhidas com esmero no manancial da MPB, como Meu país (Ivan Lins), Arrastão (Edu Lobo e Vinicius de Moraes), Iracema (Adoniran Barbosa) e Paratodos (Chico Buarque), entre outras.

Atualmente, integram o grupo as sopranos Marisa Schaefer, Maria Cleuza Gobetti e Franceli Zimmer (fonoaudióloga responsável pela preparação vocal); as mezzo-sopranos Cibele Tedesco (que exerce a função de direção musical desde 2005) e Tadiane Tronca; e as contraltos Jane Zanonato e Beatriz Rücker Saretta.

A direção cênica e iluminação do espetáculo está sob o olhar atento de Sigrid Nora, a oitava integrante do Sem Batuta.

