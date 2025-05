Véspera de feriado ao som de vinil é a proposta do Projeto Não Fuja da Baia

Te liga! Vai rolar nesta quarta-feira (30) , também conhecida como véspera de feriado, mais uma edição do projeto Não Fuja da Baia , criado pela DJ Gabriela Demore e que conta com a parceria do DJ Rodrigo Cetolas .

Dessa vez a função ocorre no Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573 - Caxias do Sul) com participação especial do DJ Mono.