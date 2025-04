Veja quais são as atrações deste final de semana na 2ª edição do Festival do Leitor Quindim, em Caxias do Sul

A principal atração de hoje é o bate-papo com o MC Marechal. Beatriz Madeira / Divulgação

Segue neste fíndi a programação do 2º Festival do Leitor Quindim, no Shopping Villagio Caxias. Toda a programação é gratuita.

Nesta sexta-feira (25), uma das atrações é o bate-papo com um dos principais nomes do rap nacional, o MC Marechal, com mediação do MC Chapahall, às 19h.

Sábado (26), destaque para a mesa de bate-papo Mulheres, Corpos e Literatura, com as escritoras Adriana Antunes, Alessandra Rech e Maya Falks, com mediação da coordenadora pedagógica do Instituto de Leitura Quindim Priscila Weber, às 16h.

E domingo (27), uma das dicas é conferir a mesa A obra e a artista Marina Colasanti, com a escritora e psicanalista Ninfa Parreiras, o autor e presidente do Quindim Volnei Canônica e o artista Warley Goulart, com a contação da história A Moça Tecelã, às 17h.

As atividades seguem até o dia 4 de maio, de segunda a sexta, das 8h às 20h; sábados, das 10h às 20h; e domingos, das 14h às 20h. Exceto no dia 1º de maio, pois é feriado.

A seguir, veja a programação deste final de semana. Para ler a programação completa clique neste link.

Agende-se

Sexta-feira (25)

8h: encontro com a autora Rosana Mont'Alverne (MG)

encontro com a autora Rosana Mont'Alverne (MG) 9h: encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo)

encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo) 10h: encontro com os autores Gio e Doug (CXS)

encontro com os autores Gio e Doug (CXS) 11h: encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo)

encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo) 14h: encontro com os autores Gio e Doug (CXS)

encontro com os autores Gio e Doug (CXS) 15h: encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo)

encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo) 17h às 19h - Animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival

- Animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival 18h : performance Fluência Casa Hip Hop (CXS)

: performance Fluência Casa Hip Hop (CXS) 19h: bate-papo com o MC Marechal (RJ) e mediação do MC Chapahall (CXS).

Sábado (26)

11h: apresentação do espetáculo "Criando e Contando" - Gio e Doug (CXS)

apresentação do espetáculo "Criando e Contando" - Gio e Doug (CXS) 14h às 16h - Workshop de produção musical com a produtora Upsla Fernandes, na Fluência Casa Hip Hop (Rua Francisco Barbosa Velho 132, Caxias do Sul).

- Workshop de produção musical com a produtora Upsla Fernandes, na Fluência Casa Hip Hop (Rua Francisco Barbosa Velho 132, Caxias do Sul). 14h às 18h - Animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival

- Animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival 15h às 18h - Performance de pernas-de-pau (Sicredi) nos espaços do Festival

- Performance de pernas-de-pau (Sicredi) nos espaços do Festival 15h: mesa de bate-papo "Prêmios Literários: Reconhecimento, Impacto e Novos Horizontes", com Diogo Cezar Borges, analista da Gerência de Cultura do Departamento Nacional do Sesc - Prêmio Sesc, Benhur Bortolotto; secretário adjunto da Secretaria do Estado da Cultura do RS - Prêmio Minuano; e Cassio Felipe Immig, diretor do Departamento do Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul - Concurso Anual Literário, com mediação da professora, especialista em literatura e conselheira do Instituto de Leitura Quindim Adriana Camelo Lucena (CXS).

mesa de bate-papo "Prêmios Literários: Reconhecimento, Impacto e Novos Horizontes", com Diogo Cezar Borges, analista da Gerência de Cultura do Departamento Nacional do Sesc - Prêmio Sesc, Benhur Bortolotto; secretário adjunto da Secretaria do Estado da Cultura do RS - Prêmio Minuano; e Cassio Felipe Immig, diretor do Departamento do Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul - Concurso Anual Literário, com mediação da professora, especialista em literatura e conselheira do Instituto de Leitura Quindim Adriana Camelo Lucena (CXS). 16h: mesa de bate-papo "Mulheres, Corpos e Literatura", com a escritora e jornalista Adriana Antunes (CXS), escritora e jornalista Alessandra Rech (CXS) e a escritora Maya Falks (CXS), com mediação da atriz, arteterapeuta e coordenadora pedagógica do Instituto de Leitura Quindim Priscila Weber (CXS).

mesa de bate-papo "Mulheres, Corpos e Literatura", com a escritora e jornalista Adriana Antunes (CXS), escritora e jornalista Alessandra Rech (CXS) e a escritora Maya Falks (CXS), com mediação da atriz, arteterapeuta e coordenadora pedagógica do Instituto de Leitura Quindim Priscila Weber (CXS). 17h: Mesa Homenageado "A obra e o artista José Clemente Pozenato", com os escritores e jornalistas Marcos Kirst (CXS) e Paulo Damin (CXS), mediação de Volnei Canônica (CXS).

Mesa Homenageado "A obra e o artista José Clemente Pozenato", com os escritores e jornalistas Marcos Kirst (CXS) e Paulo Damin (CXS), mediação de Volnei Canônica (CXS). 18h: bate-papo com a autora Natália Borges Polesso (PoA) e mediação do jornalista Ronaldo Bueno (CXS).

bate-papo com a autora Natália Borges Polesso (PoA) e mediação do jornalista Ronaldo Bueno (CXS). 19h: show com a Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra (CXS).

Domingo (27)

14h: bate-papo com a autora Geneviève Faé e mediação da coordenadora de cultura do Sesc Caxias do Sul Carina Monteiro (CXS)

bate-papo com a autora Geneviève Faé e mediação da coordenadora de cultura do Sesc Caxias do Sul Carina Monteiro (CXS) 14h às 18h: animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival

animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival 15h : apresentação do artista Warley Goulart dos Tapetes Contadores de Histórias (RJ)

: apresentação do artista Warley Goulart dos Tapetes Contadores de Histórias (RJ) 16h: mesa de bate-papo "Povos originais e suas narrativas na palavra e na imagem", com os autores indígenas Xadalu Tupa Jekupé (PoA) e cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela). Mediações dos autores Paula Taitelbaum (POA) e Fernando Costa Gomes (Canela).

mesa de bate-papo "Povos originais e suas narrativas na palavra e na imagem", com os autores indígenas Xadalu Tupa Jekupé (PoA) e cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela). Mediações dos autores Paula Taitelbaum (POA) e Fernando Costa Gomes (Canela). 17h: Mesa Homenageada "A obra e a artista Marina Colasanti", com a escritora e psicanalista Ninfa Parreiras (RJ), o autor e presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica (CXS) e o artista Warley Goulart (RJ) com a contação da história "A Moça Tecelã".

Mesa Homenageada "A obra e a artista Marina Colasanti", com a escritora e psicanalista Ninfa Parreiras (RJ), o autor e presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica (CXS) e o artista Warley Goulart (RJ) com a contação da história "A Moça Tecelã". 19h: show com a Escola de Samba Associação Cultural e Esportiva São Vicente (CXS)

Programe-se

O quê: 2º Festival do Leitor Quindim, homenageando José Clemente Pozenato, Marina Colasanti e Ziraldo.

Quando: de quarta-feira (23) a 4 de maio. Segunda a sexta, das 8h às 20h; sábados, das 10h às 20h; e domingos, das 14h às 20h. Exceto no dia 1º de maio, pois não haverá nenhuma atividade no feriado.

Onde: Instituto de Leitura Quindim, Espaço Lyfe Style e Uniasselvi, no Shopping Villagio Caxias.

Quanto: entrada franca.

Mais informações: pelo e-mail institutodeleituraquindim@gmail.com ou pelo WhatsApp: (54) 99962-5177.

Recado para as escolas

As escolas devem agendar visitas gratuitas para os encontros com autores de literatura infantil e juvenil neste link .

. O estacionamento do Shopping Villagio será gratuito para vans e ônibus escolares.

Recado para os autores