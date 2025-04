Protagonista ou voyeur? 

Quem nunca desejou a morte de alguém? Mesmo que por pensamento, seja por pena ou desejo de vingança? Quem nunca, que atire a primeira pedra. Não é preciso viajar até o Oriente Médio ou pra fronteira da Rússia com a Ucrânia pra visualizar o desejo de morte consumado. A perversidade habita no meio de nós. Ou por que raios uma gurizada que recém abandonou as fraldas vai pra escola com faca na mochila pra matar a professora?

Existe também o perverso voyeur. O voyeur é “aquele que vê”. Calma aí, não fique preso à cena despudorada que a tua mente fantasiou ao ler a palavra voyeur. Aliás, Nelson adorava abusar do voyeurismo em seus espetáculos. Atenha-se aqui, àquele que vê, como o leitor, o ouvinte, o telespectador do noticiário, sobretudo o sensacionalista , que trata dos fatos como um espetáculo de horror .

Pode ser num ônibus, no boteco, no almoço em família, numa conversa trivial do zap zap, sempre tem aquela pessoa de antena ligada, pronta pra compartilhar a tragédia alheia. “Bah, nem te conto” e segue o fio... Quanto mais bizarro o crime, quanto mais mortes resultarem do acidente, quanto mais improvável tenha sido a causa do homicídio e, principalmente, quanto mais perto de sua vizinhança tenha sido a tragédia, mais engajamento e interesse vai despertar.