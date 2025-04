Produtora caxiense lança minissérie que dá voz a relatos de mulheres que vivem às margens do Rio Pelotas

A sessão se inicia às 19h40min e ocorre no auditório do Bloco H da UCS . Após, vai rolar uma roda de conversa.

Com quatro capítulos, a minissérie está embasada na história de mulheres idosas do campo: Dona Cleusa, Dona Cuna, Dona Nersa, Tia Santa, Dona Marica e Tia Nena. Os relatos delas simbolizam a trajetória de vida de muitas mulheres que vivem às margens do Rio Pelotas , o limite entre as cidades de Pinhal da Serra (RS) e Anita Garibaldi (SC).

Um inventário participativo também integra o projeto Entre Rios: Histórias das avós e o patrimônio das margens do Rio Pelotas, com entrevistas de 32 moradores das comunidades de Pinhal da Serra.

A cidade foi local de um dos conflitos armados da Revolução de 1923, disputa entre os partidários de lenço branco de Borges de Medeiros (Chimangos), e de Assis Brasil com lenço vermelho (Maragatos). E preserva ainda hoje o tradicionalismo, as cavalgadas, as festas de capela, a agricultura familiar, o saber do crochê e do trançado de palha, o benzimento, o feitio das comidas, entre outros.