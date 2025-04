Órbita Literária promove o lançamento de livro de um viajante de 90 anos que percorreu mais de 60 países

A partir de década de 1960, Flavio Del Mese viajou o mundo, por países como Buenos Aires, Londres, Paris, Itália, China, Austrália e Nova Zelândia. Marco Nedeff / Divulgação

Baita ideia! Olha só que bacana, vai rolar nesta segunda-feira (7) o lançamento de um livro, enaltecendo a vida do protagonista da obra Flávio Del Mese: Um Nômade Pelo Mundo (Ed. Libretos, 272 páginas), durante o Órbita Literária, tradicional encontro cultural das segundas-feiras, na Livraria e Café do Arco da Velha, no centro de Caxias do Sul.

Natural do Terceiro Distrito de Boa Vista do Erechim (atual Muçum) e filho de imigrantes italianos, Flavio Del Mese brinca dizendo que nasceu em Caxias com um ano de idade.

Leia Mais Biblioteca Municipal de Farroupilha lança a 4ª edição do Desafio Literário

Aos 90 anos, ele registra na obra que vai ser lançada nesta segunda-feira (7), histórias de sua vivência como automobilista, fotógrafo, piloto da aviação civil, correspondente de guerra, cozinheiro, colecionador de arte e viajante profissional.

O livro, de autoria de Flavio Del Mese e Susana Gastal, será lançado na segunda-feira (7), na Livraria Do Arco da Velha. Libretos / Reprodução

A partir de década de 1960, viajou o mundo, por países como Buenos Aires, Londres, Paris, Itália, China, Austrália e Nova Zelândia, entre muitos outros. Parte importante dos deslocamentos, antes como profissional e depois por amor à arte, ele capturou boas imagens.

Resultado disso, apenas o Image Bank, de Nova York, chegou a disponibilizar em seu banco de dados, mais de 63 mil de suas fotografias. Imagens que registraram a Guerra do Vietnã e do Camboja, a China da revolução cultural de Mao, o Tibet dos Lamas, a luz intensa dos países nórdicos, a vastidão do Saara, os então novos mundos da Oceania.

Nesses 90 anos de vida, o viajante já percorreu mais de 60 países.

Susana Gastal assina a autoria do livro com Flavio Del Mese. Marco Nedeff / Divulgação

Órbita Literária

Para celebrar as tantas vidas de Flavio, o Órbita Literária desta segunda-feira (7) abre alas para o painel Registros Nômades de Flavio Del Mese, com a curadoria do doutorando em Turismo e Hospitalidade pela UCS, Ernani Viana.

O painel será conduzido pelos autores da obra Um Nômade Pelo Mundo, Flavio Del Mese e Susana Gastal.

A função começa às 19h30min.

A Livraria e Café Do Arco da Velha fica localizada na Rua Dr. Montaury, 1.570, Centro — Caxias do Sul.