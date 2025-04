Moda afro-brasileira é a aposta da criadora Jaqueline Daudi, responsável pelos trajes do ateliê NêgaNagô

Olha só que bacana! A empreendedora Jaqueline Daudi , responsável pela criação dos trajes do ateliê NêgaNagô, desde 2015, resolve agora abrir a sua loja no centro de Caxias do Sul .

— Comecei a costurar junto com a minha mãe, hoje falecida. A marca nasceu do desejo de criar uma identidade visual que valorizasse a cultura afro-brasileira. É uma moda autoral e criativa, para todos, mas que também visa a busca pela autoestima das pessoas pretas, que se reconhecem e se identificam em vestir roupas mais parecidas com a ancestralidade delas e menos com o padrão eurocêntrico imposto socialmente — justifica Jaque, enfatizando que os tecidos vêm diretamente de países africanos.