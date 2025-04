Mais de 80 artistas integram a programação do 2º Festival do Leitor Quindim, em Caxias do Sul

Ziraldo, Marina Colasanti e José Clemente Pozenato são os homenageados da 2ª edição do Festival do Leitor Quindim, que se inicia nesta quarta-feira (23) e segue até o dia 4 de maio. CARLOS EDLER,ALESSANDRA COLASANTI e RONI RIGON / Agencia RBS e divulgação

Te liga! Vai rolar a partir desta quarta-feira (23) a 2ª edição do Festival do Leitor Quindim, em Caxias do Sul. Em cena, mais de 80 artistas vão participar do evento que se bifurca em diversas linguagens, do teatro à música, tendo a literatura como norteador.

O tema é sugestivo: O encontro nos faz existir, homenageando ainda os autores Ziraldo, Marina Colasanti e José Clemente Pozenato.

— O festival consolida-se como referência nacional na promoção da leitura, oferecendo um espaço de encontro entre literatura, diversidade, educação e afeto. Uma festa do leitor que une gerações e inspira para o futuro — explica o presidente do Instituto de Leitura Quindim (ILQ), Volnei Canônica.

Toda programação ocorre no Shopping Villagio Caxias, tanto na sala do ILQ, quanto no espaço Life Style, além de sessões de lançamentos em frente à Livraria Leitura e visita à exposição Era uma Vez, do Ziraldo, realizada em parceria com o Instituto Ziraldo, do Rio de Janeiro. Na Uniasselvi Villagio, ocorrerão ainda as atividades formativas para educadores. (veja a programação completa abaixo)

A abertura oficial ocorre nesta quarta, às 18h, com show da dupla Tita Sachet e Rafael Gubert, no palco José Clemente Pozenato, no Life Style do Villagio

Leia Mais No Dia Mundial da Mãe Terra, projeto Jardins Criativos realiza primeiras atividades artísticas e ecológicas em Caxias do Sul

Entre os destaques do festival estão nomes como MC Marechal (RJ), Eliane Marques (RS), Ricardo Azevedo (SP), Stela Barbieri (SP), Gabriela Romeu (SP), Roger Mello (DF), João Anzanello Carrascoza (SP), Fernando Vilela (SP) e os autores indígenas Xadalu Tupã Jekupé e o cacique Maurício Ven Tãhn Salvador (RS).

Lembrando que toda a programação do Festival do Leitor Quindim é gratuita.

Programe-se

O quê: 2º Festival do Leitor Quindim, homenageando José Clemente Pozenato, Marina Colasanti e Ziraldo.

Quando: de quarta-feira (23) a 4 de maio. Segunda a sexta, das 8h às 20h; sábados, das 10h às 20h; e domingos, das 14h às 20h. Exceto no dia 1º de maio, pois não haverá nenhuma atividade no feriado.

Onde: Instituto de Leitura Quindim, Espaço Lyfe Style e Uniasselvi, no Shopping Villagio Caxias.

Quanto: entrada franca.

Mais informações: pelo e-mail institutodeleituraquindim@gmail.com ou pelo WhatsApp: (54) 99962-5177.

Recado para as escolas

As escolas devem agendar visitas gratuitas para os encontros com autores de literatura infantil e juvenil neste link .

. O estacionamento do Shopping Villagio será gratuito para vans e ônibus escolares.

Recado para os autores

Para lançamentos e sessões de autógrafos, os autores interessados devem se inscrever neste link.

Veja a programação completa do Festival do leitor Quindim

Palco José Clemente Pozenato

Quarta-feira (23)

18h: abertura oficial do 2º Festival do Leitor Quindim e show com Tita Sachet e Rafael Gubert.

Quinta-feira (24)

8h: encontro com a autora Elaine Cavion (CXS)

encontro com a autora Elaine Cavion (CXS) 9h: encontro com o autor Volnei Canônica (CXS)

encontro com o autor Volnei Canônica (CXS) 10h: encontro com a autora Rosana Mont'Alverne (MG)

encontro com a autora Rosana Mont'Alverne (MG) 11h: encontro com a autora Elaine Cavion (CXS)

encontro com a autora Elaine Cavion (CXS) 15h: encontro com o autor Volnei Canônica (CXS)

encontro com o autor Volnei Canônica (CXS) 16h: encontro com a autora Rosana Mont'Alverne (MG)

encontro com a autora Rosana Mont'Alverne (MG) 19h: lançamento do Prêmio Nacional de Literatura Infantil Bem-Te-Vi, com o escritor e diretor da Physalis Editora Paulo Morenno e o presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica.

Sexta-feira (25)

8h: encontro com a autora Rosana Mont'Alverne (MG)

encontro com a autora Rosana Mont'Alverne (MG) 9h: encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo)

encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo) 10h: encontro com os autores Gio e Doug (CXS)

encontro com os autores Gio e Doug (CXS) 11h: encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo)

encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo) 14h: encontro com os autores Gio e Doug (CXS)

encontro com os autores Gio e Doug (CXS) 15h: encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo)

encontro com o autor Pablo Morenno (Passo Fundo) 17h às 19h - Animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival

- Animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival 18h : performance Fluência Casa Hip Hop (CXS)

: performance Fluência Casa Hip Hop (CXS) 19h: bate-papo com o MC Marechal (RJ) e mediação do MC Chapahall (CXS).

Sábado (26)

11h: apresentação do espetáculo "Criando e Contando" - Gio e Doug (CXS)

apresentação do espetáculo "Criando e Contando" - Gio e Doug (CXS) 14h às 16h - Workshop de produção musical com a produtora Upsla Fernandes, na Fluência Casa Hip Hop (Rua Francisco Barbosa Velho 132, Caxias do Sul).

- Workshop de produção musical com a produtora Upsla Fernandes, na Fluência Casa Hip Hop (Rua Francisco Barbosa Velho 132, Caxias do Sul). 14h às 18h - Animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival

- Animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival 15h às 18h - Performance de pernas-de-pau (Sicredi) nos espaços do Festival

- Performance de pernas-de-pau (Sicredi) nos espaços do Festival 15h: mesa de bate-papo "Prêmios Literários: Reconhecimento, Impacto e Novos Horizontes", com Diogo Cezar Borges, analista da Gerência de Cultura do Departamento Nacional do Sesc - Prêmio Sesc, Benhur Bortolotto; secretário adjunto da Secretaria do Estado da Cultura do RS - Prêmio Minuano; e Cassio Felipe Immig, diretor do Departamento do Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul - Concurso Anual Literário, com mediação da professora, especialista em literatura e conselheira do Instituto de Leitura Quindim Adriana Camelo Lucena (CXS).

mesa de bate-papo "Prêmios Literários: Reconhecimento, Impacto e Novos Horizontes", com Diogo Cezar Borges, analista da Gerência de Cultura do Departamento Nacional do Sesc - Prêmio Sesc, Benhur Bortolotto; secretário adjunto da Secretaria do Estado da Cultura do RS - Prêmio Minuano; e Cassio Felipe Immig, diretor do Departamento do Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul - Concurso Anual Literário, com mediação da professora, especialista em literatura e conselheira do Instituto de Leitura Quindim Adriana Camelo Lucena (CXS). 16h: mesa de bate-papo "Mulheres, Corpos e Literatura", com a escritora e jornalista Adriana Antunes (CXS), escritora e jornalista Alessandra Rech (CXS) e a escritora Maya Falks (CXS), com mediação da atriz, arteterapeuta e coordenadora pedagógica do Instituto de Leitura Quindim Priscila Weber (CXS).

mesa de bate-papo "Mulheres, Corpos e Literatura", com a escritora e jornalista Adriana Antunes (CXS), escritora e jornalista Alessandra Rech (CXS) e a escritora Maya Falks (CXS), com mediação da atriz, arteterapeuta e coordenadora pedagógica do Instituto de Leitura Quindim Priscila Weber (CXS). 17h: Mesa Homenageado "A obra e o artista José Clemente Pozenato", com os escritores e jornalistas Marcos Kirst (CXS) e Paulo Damin (CXS), mediação de Volnei Canônica (CXS).

Mesa Homenageado "A obra e o artista José Clemente Pozenato", com os escritores e jornalistas Marcos Kirst (CXS) e Paulo Damin (CXS), mediação de Volnei Canônica (CXS). 18h: bate-papo com a autora Natália Borges Polesso (PoA) e mediação do jornalista Ronaldo Bueno (CXS).

bate-papo com a autora Natália Borges Polesso (PoA) e mediação do jornalista Ronaldo Bueno (CXS). 19h: show com a Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra (CXS).

Domingo (27)

14h: bate-papo com a autora Geneviève Faé e mediação da coordenadora de cultura do Sesc Caxias do Sul Carina Monteiro (CXS)

bate-papo com a autora Geneviève Faé e mediação da coordenadora de cultura do Sesc Caxias do Sul Carina Monteiro (CXS) 14h às 18h: animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival

animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival 15h : apresentação do artista Warley Goulart dos Tapetes Contadores de Histórias (RJ)

: apresentação do artista Warley Goulart dos Tapetes Contadores de Histórias (RJ) 16h: mesa de bate-papo "Povos originais e suas narrativas na palavra e na imagem", com os autores indígenas Xadalu Tupa Jekupé (PoA) e cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela). Mediações dos autores Paula Taitelbaum (POA) e Fernando Costa Gomes (Canela).

mesa de bate-papo "Povos originais e suas narrativas na palavra e na imagem", com os autores indígenas Xadalu Tupa Jekupé (PoA) e cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela). Mediações dos autores Paula Taitelbaum (POA) e Fernando Costa Gomes (Canela). 17h: Mesa Homenageada "A obra e a artista Marina Colasanti", com a escritora e psicanalista Ninfa Parreiras (RJ), o autor e presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica (CXS) e o artista Warley Goulart (RJ) com a contação da história "A Moça Tecelã".

Mesa Homenageada "A obra e a artista Marina Colasanti", com a escritora e psicanalista Ninfa Parreiras (RJ), o autor e presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica (CXS) e o artista Warley Goulart (RJ) com a contação da história "A Moça Tecelã". 19h: show com a Escola de Samba Associação Cultural e Esportiva São Vicente (CXS)

Segunda-Feira (28)

8h: encontro com o autor cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela)

encontro com o autor cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela) 9h: encontro com a autora Paula Taitelbaum (POA)

encontro com a autora Paula Taitelbaum (POA) 10h: encontro com o autor cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela)

encontro com o autor cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela) 11h: encontro com o autor Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim)

encontro com o autor Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim) 14h: encontro com a autora Alessandra Roscoe (DF)

encontro com a autora Alessandra Roscoe (DF) 15h: encontro com a autora Gabriela Romeu (SP)

encontro com a autora Gabriela Romeu (SP) 16h: encontro com a autora Penélope Martins (SP)

encontro com a autora Penélope Martins (SP) 17h: encontro com o autor Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim)

encontro com o autor Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim) 18h: encontro com o autor Ricardo Azevedo (SP)

encontro com o autor Ricardo Azevedo (SP) 19h: mesa de bate-papo "Rota de Colisão e Poesia Feminina", com as autoras e poetas Ana Júlia Poletto (CXS), Juliah Vargas-Viegas (POA), Nil Kremer (CXS) e mediação da poeta, educadora social e produtora cultural Pollianna Breu (CXS).

Terça-feira (29)

8h: encontro com a autora Gabriela Romeu (SP)

encontro com a autora Gabriela Romeu (SP) 9h: encontro com a autora Vanessa Balula (POA)

encontro com a autora Vanessa Balula (POA) 10h: encontro com a autora Alessandra Roscoe (DF)

encontro com a autora Alessandra Roscoe (DF) 11h: encontro com o autor Roger Mello (DF)

encontro com o autor Roger Mello (DF) 14h: encontro com a autora Ana Thomas (Cachoeirinha)

encontro com a autora Ana Thomas (Cachoeirinha) 15h: mesa e bate papo "Os leitores e suas histórias reais: um livro a ser publicado", com Rogério Pereira, autor e editor do Jornal Rascunho (PR) e Volnei Canônica, autor e presidente do Instituto de Leitura Quindim (CXS)

mesa e bate papo "Os leitores e suas histórias reais: um livro a ser publicado", com Rogério Pereira, autor e editor do Jornal Rascunho (PR) e Volnei Canônica, autor e presidente do Instituto de Leitura Quindim (CXS) 16h: encontro com a autora Ana Thomas (Cachoeirinha)

encontro com a autora Ana Thomas (Cachoeirinha) 18h: mesa e bate-papo "Programas e projetos de Leitura: estratégias e desafios para a formação de leitores", com a analista da Gerência de Cultura do Sesc Nacional Elisabete Veras da Silva (RJ); o Diretor do Departamento do Livro, Leitura e Literatura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Silvio Bento (POA); a coordenadora do Programa Permanente de Estímulo à Leitura - PPEL Caxias do Sul, Natascha Rech (CXS); e a coordenadora da Gerência de Cultura Sesc RS Vanessa Iolanda Oliveira Falcão,(POA).

mesa e bate-papo "Programas e projetos de Leitura: estratégias e desafios para a formação de leitores", com a analista da Gerência de Cultura do Sesc Nacional Elisabete Veras da Silva (RJ); o Diretor do Departamento do Livro, Leitura e Literatura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Silvio Bento (POA); a coordenadora do Programa Permanente de Estímulo à Leitura - PPEL Caxias do Sul, Natascha Rech (CXS); e a coordenadora da Gerência de Cultura Sesc RS Vanessa Iolanda Oliveira Falcão,(POA). 19h: mesa e bate-papo "Escrever sobre os livros: informação, crítica e os leitores", com o escritor e editor do Jornal Rascunho Rogerio Pereira (Curitiba) e o escritor e jornalista Marcelo Mugnol (CXS).

Quarta-feira (30)

8h: encontro com o autor Christian David (PoA)

encontro com o autor Christian David (PoA) 9h: encontro com a autora Ana Thomas (Cachoeirinha)

encontro com a autora Ana Thomas (Cachoeirinha) 10h: bate-papo "Literatura acessível: construindo pontes entre autores e leitores", com Gio e Doug (CXS), Vivi Costa (CXS) e Aline Lazzari (CXS). Mediação Milena Eich (CXS)

bate-papo "Literatura acessível: construindo pontes entre autores e leitores", com Gio e Doug (CXS), Vivi Costa (CXS) e Aline Lazzari (CXS). Mediação Milena Eich (CXS) 11h: encontro com o autor Christian David (PoA).

encontro com o autor Christian David (PoA). 14h: apresentação do espetáculo "Missão Livro", com José Mauro Brandt (RJ)

apresentação do espetáculo "Missão Livro", com José Mauro Brandt (RJ) 15h: "Tratado de Paz" - encontro com o escritor e rapper Chiquinho Divilas (CXS)

"Tratado de Paz" - encontro com o escritor e rapper Chiquinho Divilas (CXS) 16h: encontro com o autor Caio Riter (POA)

encontro com o autor Caio Riter (POA) 17h: apresentação do espetáculo "Missão Livro", com José Mauro Brandt (RJ)

apresentação do espetáculo "Missão Livro", com José Mauro Brandt (RJ) 18h: mesa e bate-papo "Comunicadores da Serra Gaúcha" - parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) Serra Gaúcha - convidadas: Adriana Silva (AdriSilva Agência de Conteúdo), Juliana Bevilaqua (Grupo RBS), Lisete Oselame (Interface), Valquíria Vita (Legado). Mediação de Vania Marta Espeiorin (conselheira do Instituto de Leitura Quindim e jornalista da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul)

mesa e bate-papo "Comunicadores da Serra Gaúcha" - parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) Serra Gaúcha - convidadas: Adriana Silva (AdriSilva Agência de Conteúdo), Juliana Bevilaqua (Grupo RBS), Lisete Oselame (Interface), Valquíria Vita (Legado). Mediação de Vania Marta Espeiorin (conselheira do Instituto de Leitura Quindim e jornalista da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul) 19h: mesa e bate-papo "A literatura infantil e juvenil e os novos desafios", com os autores Caio Riter (POA), Christian David (POA) e Roger Mello (DF), com mediação de Ana Thomas (Cachoeirinha).

Quinta-feira (1º/05)

Não haverá programação por causa do feriado do Dia do Trabalhador.

Sexta-feira (02/05)

8h: encontro com o autor Antonio Schimeneck (POA)

encontro com o autor Antonio Schimeneck (POA) 9h: encontro com a autora Mariana Massarani (RJ)

encontro com a autora Mariana Massarani (RJ) 10h: encontro com o autor Fernando Vilela (SP)

encontro com o autor Fernando Vilela (SP) 11h: encontro com o autor Guto Lins, (RJ)

encontro com o autor Guto Lins, (RJ) 14h: bate-papo com a autora Morgana Domênica e lançamento do livro "Já pensou?" (Lajeado)

bate-papo com a autora Morgana Domênica e lançamento do livro "Já pensou?" (Lajeado) 15h: encontro com a autora Stela Barbieri (SP)

encontro com a autora Stela Barbieri (SP) 16h: contação de histórias com o autor Antonio Schemenek - POA

contação de histórias com o autor Antonio Schemenek - POA 17h: bate-papo "Literatura e infâncias: a importância das narrativas para estruturar e nomear o mundo", com os autores Stela Barbieri (SP), Volnei Canônica (CXS), com mediação do psicólogo e mestrando em filosofia Leonardo Buziki (CXS).

bate-papo "Literatura e infâncias: a importância das narrativas para estruturar e nomear o mundo", com os autores Stela Barbieri (SP), Volnei Canônica (CXS), com mediação do psicólogo e mestrando em filosofia Leonardo Buziki (CXS). 18h: bate-papo: "Literatura e Patrimônio", com a escritora Tadiane Tronca (CXS) e mediação do arquiteto urbanista, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - núcleo Caxias do Sul e parte do Coletivo MEIO Mauricio Rossiini dos Santos.

bate-papo: "Literatura e Patrimônio", com a escritora Tadiane Tronca (CXS) e mediação do arquiteto urbanista, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - núcleo Caxias do Sul e parte do Coletivo MEIO Mauricio Rossiini dos Santos. 19h: apresentação do teatro documental "Enreduana" (DF) - Texto e direção: Roger Mello. Elenco: Camila Marliere Barcellos, Leo Thieze e Tibor Fittel. Produção: Larissa Lopes.

Sábado (03/05)

11h: slam com os ilustradores Fernando Vilela (SP), Mariana Massarani (RJ), Guto Lins (RJ) e Roger Mello (DF), mediação de Volnei Canônica (CXS).

slam com os ilustradores Fernando Vilela (SP), Mariana Massarani (RJ), Guto Lins (RJ) e Roger Mello (DF), mediação de Volnei Canônica (CXS). 14h: apresentação Literária Musical Duo Querubim (RJ), com Camila Marliere Barcellos e Tibor Fittel.

apresentação Literária Musical Duo Querubim (RJ), com Camila Marliere Barcellos e Tibor Fittel. 15h: mesa e bate-papo "O humor no traço e na formação de leitores", com o cartunista Carlos Henrique Iotti (CXS), a ilustradora Mariana Massarani (RJ) e o editor da Brasa Editora Lobo (PoA) e mediação de Roger Mello (DF).

mesa e bate-papo "O humor no traço e na formação de leitores", com o cartunista Carlos Henrique Iotti (CXS), a ilustradora Mariana Massarani (RJ) e o editor da Brasa Editora Lobo (PoA) e mediação de Roger Mello (DF). 14h às 18h: animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival.

animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival. 16h: bate-papo com o escritor João Azanello Carrascoza (SP) e mediação da deputada e presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, Denise Pessôa/PT (CXS).

bate-papo com o escritor João Azanello Carrascoza (SP) e mediação da deputada e presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, Denise Pessôa/PT (CXS). 17h: bate-papo com a escritora Eliane Marques (POA) e mediação da deputada estadual Bruna Rodrigues (POA).

bate-papo com a escritora Eliane Marques (POA) e mediação da deputada estadual Bruna Rodrigues (POA). 18h: Mesa Homenageado "A obra e o artista Ziraldo", com a diretora artística do Instituto Ziraldo Adriana Lins (RJ), o escritor e ilustrador Guto Lins (RJ), o escritor, ilustrador e vice-presidente do Quindim Roger Mello (DF) e mediação do presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica (CXS).

Mesa Homenageado "A obra e o artista Ziraldo", com a diretora artística do Instituto Ziraldo Adriana Lins (RJ), o escritor e ilustrador Guto Lins (RJ), o escritor, ilustrador e vice-presidente do Quindim Roger Mello (DF) e mediação do presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica (CXS). 19h: apresentação e bate-papo sobre o teatro documental "Enreduana" (DF) com Roger Mello (DF), Camila Marliere Barcellos (RJ), Tibor Fittel (RJ), Larissa Lopes (DF) e Mariana Massarani (RJ).

Domingo (04/05)

14h às 18h: animação interativa com Mr. Tato (CXS) - nos espaços do Festival

animação interativa com Mr. Tato (CXS) - nos espaços do Festival 15h às 18h: performance de pernas-de-pau (Sicredi) - nos espaços do Festival

performance de pernas-de-pau (Sicredi) - nos espaços do Festival 15h: slam com os ilustradores Mariana Massarani (RJ), Guto Lins (RJ), Paula Suzuki (CXS), Rafael Dambros (CXS), Roger Mello (DF) e mediação de Volnei Canônica (CXS)

slam com os ilustradores Mariana Massarani (RJ), Guto Lins (RJ), Paula Suzuki (CXS), Rafael Dambros (CXS), Roger Mello (DF) e mediação de Volnei Canônica (CXS) 17h: apresentação musical do grupo Vocal Sem Batuta (CXS).

apresentação musical do grupo Vocal Sem Batuta (CXS). 18h: encerramento oficial do 2º Festival do Leitor Quindim e apresentação do espetáculo musical "Mundo na Mão" (DF). Direção: Roger Mello. Elenco: Ariadna Moreira, Larissa Lopes, Tibor Fittel e Roger Mello. Produção: Volnei Canônica.

Diariamente

Tenda Marina Colasanti

Contação de histórias com o grupo Vivandeiros da Alegria.

Shopping Villagio

Exposição "Era uma vez...", com ilustrações de Ziraldo.

Programação do Seminário de Formação, na Uniasselvi Villagio

Para participar é preciso se inscrever por meio deste link.

Segunda-feira (28)

8h: cadastramento

cadastramento 8h30min: palestra "Do ventre ao colo, do som à literatura: livros para bebês e crianças", com a escritora, psicanalista, mestre em Literatura Comparada e especialista em Literatura para crianças e jovens Ninfa Parreiras (RJ).

palestra "Do ventre ao colo, do som à literatura: livros para bebês e crianças", com a escritora, psicanalista, mestre em Literatura Comparada e especialista em Literatura para crianças e jovens Ninfa Parreiras (RJ). 9h30min: palestra "Literatura Infantil: cultura popular e visões da infância", com o escritor, ilustrador e pesquisador Ricardo Azevedo (SP).

palestra "Literatura Infantil: cultura popular e visões da infância", com o escritor, ilustrador e pesquisador Ricardo Azevedo (SP). 10h30min: palestra "Como nascem os livros para as infâncias", com a escritora, ilustradora e editora Paula Taitelbaum (POA).

palestra "Como nascem os livros para as infâncias", com a escritora, ilustradora e editora Paula Taitelbaum (POA). 18h: cadastramento

cadastramento 18h30min: palestra "Memórias e histórias", com a escritora, jornalista e atriz Alessandra Roscoe (DF).

palestra "Memórias e histórias", com a escritora, jornalista e atriz Alessandra Roscoe (DF). 19h30min: palestra "O real e o imaginário das infâncias", com a escritora, jornalista e documentarista Gabriela Romeu (SP).

palestra "O real e o imaginário das infâncias", com a escritora, jornalista e documentarista Gabriela Romeu (SP). 20h30min: palestra "Alfabetizando o olhar e construindo leitores de mundo", com a ilustradora, especialista em Literatura Infantil e Juvenil e Mestre em Educação Gisele Federizzi (POA).

Terça-feira (29)