Longa metragem brasileiro e drama francês estão entre as estreias da Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul

Te liga nas estreias desta quinta-feira (10) da Sala Ulysses Geremi a, no Centro de Cultura Ordovás. Na tela, há sessões do longa brasileiro O Melhor Amigo e do drama francês É Tempo de Amar.

"É Tempo de Amar", de Katell Quillévéré

Nas praias da Normandia, em 1947, Madeleine (Anaïs Demoustier), empregada num hotel-restaurante e mãe de um menino, acaba conhecendo François (Vincent Lacoste), um estudante rico. A relação entre os dois se mostra intensa desde o primeiro momento , como se fosse destino. No entanto, à medida que seus caminhos se entrelaçam, torna-se evidente que François está tentando fugir ao envolver o destino de Madeleine com o seu.

"O Melhor Amigo", de Allan Deberton

A comédia musical acompanha a viagem de um jovem arquiteto para a praia de Canoa Quebrada, no Ceará, onde reencontra um amor do passado. Após uma crise com seu atual namorado, Martin (Léo Bahia), Lucas (Vinícius Teixeira) decide viajar sozinho para o litoral. É em meio ao sol, ao mar e à paisagem paradisíaca que ele esbarra com Felipe (Gabriel Fuentes), um colega da faculdade, agora guia de turismo na região. Desejos e sentimentos voltam à tona quando os dois se conectam novamente.