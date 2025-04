Grupo teatral caxiense apresenta espetáculo enfatizando a importância do combate ao bullying

Segue a itinerância da Cia. Uerê, apresentando o espetáculo As Faces do Bullying. A peça, contemplada pelo Financiarte, terá duas sessões nesta terça-feira (29), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia (Santa Lúcia do Piaí). No dia 6 de maio é a vez da Apae Bela Vista e, no dia 8 de maio, na EMEF Erico Verissimo (em Vila Seca).