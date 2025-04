Esgotamento mental de mães solo é tema de curta que estreia em Caxias do Sul

Nesta terça, estreia o curta-metragem Gafanhoto, de Elís Bittencourt. Divulgação / Divulgação

Te liga, depois do feriadão vai rolar a estreia do curta-metragem Gafanhoto, de Elís Bittencourt. As sessões são gratuitas, às 19h30min e 20h, agendadas para ocorrer nesta terça-feira (22), na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - Panazzolo).

Cuidar do filho, trabalhar para sustentar a casa, fazer comida e limpeza, lavar roupas, levar e buscar a criança na escola, ir ao mercado, administrar as contas, dar atenção em tempo integral e tentar alguns minutos para cuidar de si mesma. Enfim, essa rotina exaustiva de uma jovem mãe solo é o tema central do curta.

No filme, a jovem Niara (Ketlyn Ludvich) enfrenta a realidade de ser mãe solo, convivendo diariamente com o filho Cauã (João Augusto Fana). A rotina de Niara revela a sobrecarga de atividades e o esgotamento mental, o que leva a personagem a questionar sua fé no Orixá Xangô.

Em um momento de epifania, a personagem retorna para um passado em que ainda morava com a mãe (Sabrina Moreira), mas sem perder a memória do presente. A volta no tempo leva a personagem a sofrer com a falta do filho, fazendo um paralelo entre o cansaço e o amor materno, e como esses estados emocionais impactam as mulheres que são mães.

Agende-se