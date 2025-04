Delcio Agliardi lança o livro 'Tatu Sai da Toca', neste sábado, no Zarabatana Café, em Caxias do Sul

Patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul, em 2019, Delcio Agliardi volta a lançar uma obra para sensibilizar a gurizada ao prazer da leitura. Porthus Junior / Agencia RBS

Olha só que bacana! O escritor, ex-patrono da Feira do Livro de Caxias (2019) Delcio Agliardi tira da gaveta (ou seria da cartola) mais um livro para sensibilizar a gurizada ao prazer da leitura.

A sessão de autógrafos do livro Tatu Sai da Toca vai rolar neste sábado (26), a partir das 16h, no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul.

O livro, publicado pela Editora Elos do Conto, tem ilustrações e projeto gráfico assinados pelos artistas Gio & Doug. Este é o terceiro livro que Delcio, Gio & Doug produzem juntos, e que faz parte da Coleção A Turma do Quintal: A coruja de pernas tornas (2019), O quintal do totó (2022) e Tatu sai da toca (2025).

Te liga na trama. O livro conta a história do nascimento de um tatu e seu crescimento, um acontecimento de imaginação e fantasia. Ele aprende a cavar tuneis, a escutar sons de perigo, a fugir das ameaças da vida na companhia de outros animais.

O texto da palavra e da imagem com animais é recorrente na obra do autor, pois acredita que as crianças leem as histórias de forma lúdica e com uma boa dose de fantasia, pois sabem que eles não falam nem agem como seres humanos.

"Tatu Sai da Toca" é o novo livro do escritor Delcio Agliardi. Reprodução,Elos do Conto / Divulgação

Programe-se