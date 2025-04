Comunidade da Aldeia Kógunh Mág realiza festival, jogos indígenas e celebra a aprovação de projeto que visa traduzir documentos como a Constituição Federal para o kaingang

Por isso, celebro (e compartilho com vocês) a realização de mais uma edição do Festival Cultural Kaingang e dos Jogos Indígenas da Aldeia Kógunh Mág , ambos realizados em Canela , entre os dias 22 e 26 de abril (veja mais abaixo) .

O festival tem entrada mediante ingresso para os fóg (não-indígenas) e vai oferecer atrações artísticas, trilhas, feira de artesanato e importantes debates , contando com presença de autoridades — desembargadores do TRF4, Funai, ICMBio e pesquisadores.

Tradução de documentos jurídicos para o kaingang

O festival também vai ser uma bela oportunidade para a comunidade indígena celebrar mais uma conquista . É que foi aprovado o projeto Língua Indígena Viva no Direito (LIVD), em parceria com a entidade IDGlobal, contemplado em edital da Advocacia Geral da União (AGU).

O projeto teve assinatura dia 25 de março , com presença do professor kaingang canelense, Leonel Chaves , e publicação no Diário Oficial da União na última sexta-feira (11).

Agende-se

Festival Cultural Kaingang

Jogos Indígenas da Aldeia Kógunh Mág

Estão em pré-venda as camisetas e as canecas, produzidas pela comunidade da Aldeia Kógunh Mág, via Instagram: @kaingangcanela ou pelo WhatsApp do cacique: (54) 99610-0879.