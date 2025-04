Câmara de Vereadores de Caxias do Sul homenageia o Grupo Sanfonaço pelos 15 anos de atuação

Neli Bacarin Colussim e Jéssica Colussi (centro da foto), mãe e filha, são as fundadoras do grupo. À esquerda, Jennifer Colussi Blauth, filha de Jéssica e neta de Neli, faz parte da terceira geração do conjunto.

Se depender da animação do grupo Sanfonaço , que comemora 15 anos de carreira em 2025, vai ter bailanta na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na semana que vem.

O Sanfonaço tem dois CDs autorais. O primeiro, intitulado Este é o Rio Grande, foi lançado em 2020 com 12 faixas e participações especiais do cantor Walther Morais na música Tranco Bagual e do Regis Marques (Grupo Rodeio) na música Orgulho do Brasil.