As poetas Ana Júlia Poletto, Juliah Vargas-Viegas e Nil Kremer participam de bate-papo, no Festival do Leitor Quindim, em Caxias do Sul

As poetas Ana Júlia Poletto, Juliah Vargas-Viegas e Nil Kremer são as convidadas desta segunda-feira (28) para um bate-papo com mediação de Pollianna Breu, no Villagio Caxias. Neimar de Cesero e Acervo Pessoal / Agencia RBS e divulgação

Segue até o próximo domingo, dia 4 de maio, a programação da 2ª edição do Festival do Leitor Quindim, no Shopping Villagio Caxias.

Nesta segunda-feira (28), a partir das 8h até as 18h, ocorrem diversos encontros com autores de todo Brasil, entre eles, o cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela), as escritora Paula Taitelbaum (POA), Alessandra Roscoe (DF), Gabriela Romeu (SP) e Penélope Martins (SP), e os escritores Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim) e Ricardo Azevedo (SP).

A partir das 19h vai rolar ainda o bate-papo Rota de Colisão e Poesia Feminina, com as poetas Ana Júlia Poletto (CXS), Juliah Vargas-Viegas (POA) e Nil Kremer (CXS), com mediação da poeta, educadora social e produtora cultural Pollianna Breu (CXS).

Agende-se

Segunda-Feira (28)

8h: encontro com o autor cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela)

encontro com o autor cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela) 9h: encontro com a autora Paula Taitelbaum (POA)

encontro com a autora Paula Taitelbaum (POA) 10h: encontro com o autor cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela)

encontro com o autor cacique Mauricio Ven Tãnh Salvador (Canela) 11h: encontro com o autor Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim)

encontro com o autor Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim) 14h: encontro com a autora Alessandra Roscoe (DF)

encontro com a autora Alessandra Roscoe (DF) 15h: encontro com a autora Gabriela Romeu (SP)

encontro com a autora Gabriela Romeu (SP) 16h: encontro com a autora Penélope Martins (SP)

encontro com a autora Penélope Martins (SP) 17h: encontro com o autor Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim)

encontro com o autor Fabiano Tadeu Grazioli (Erechim) 18h: encontro com o autor Ricardo Azevedo (SP)

encontro com o autor Ricardo Azevedo (SP) 19h: mesa de bate-papo "Rota de Colisão e Poesia Feminina", com as autoras e poetas Ana Júlia Poletto (CXS), Juliah Vargas-Viegas (POA), Nil Kremer (CXS) e mediação da poeta, educadora social e produtora cultural Pollianna Breu (CXS).

Programe-se

O quê: 2º Festival do Leitor Quindim, homenageando José Clemente Pozenato, Marina Colasanti e Ziraldo.

Quando: até o dia 4 de maio. Segunda a sexta, das 8h às 20h; sábados, das 10h às 20h; e domingos, das 14h às 20h. Exceto no dia 1º de maio, pois não haverá nenhuma atividade no feriado.

Onde: Instituto de Leitura Quindim, Espaço Lyfe Style e Uniasselvi, no Shopping Villagio Caxias.

Quanto: entrada franca.

Mais informações: pelo e-mail institutodeleituraquindim@gmail.com ou pelo WhatsApp: (54) 99962-5177.

Recado para as escolas

As escolas devem agendar visitas gratuitas para os encontros com autores de literatura infantil e juvenil neste link .

. O estacionamento do Shopping Villagio será gratuito para vans e ônibus escolares.

Recado para os autores