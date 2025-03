Seis gravuras de Portinari serão exibidas em evento que abre o ano acadêmico dos alunos de Artes e Arquitetura da UCS

Gravura "Simão Bacamarte", de 1946, está entre as obras selecionadas para a mostra que ocorre na UCS. Candido Portinari / Divulgação

Na próxima sexta-feira (14), virá para Caxias do Sul, João Candido Portinari, filho de Candido Portinari (1903-1962). Ele vem a Caxias para palestrar, no UCS Teatro, durante a abertura do ano letivo para os alunos da Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura, advindos do Campus 8.

O evento integra ainda as comemorações dos 60 anos do curso de Artes Visuais da universidade e do calendário de eventos dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, contando com a parceria do Consulado Honorário da Itália em Caxias do Sul.

Leia Mais Filho de Cândido Portinari vai palestrar em Caxias do Sul na abertura do ano letivo aos alunos de Artes e Arquitetura da UCS

Quem for à palestra terá a oportunidade de contemplar algumas das obras de um dos mais importantes artistas brasileiros. Serão exibidas seis gravuras originais, no saguão do UCS Teatro.

Estarão à mostra, em Caxias, as seguintes gravuras: Nossa Senhora com Menino Jesus (1946); Gaiola I (1959); Simão Bacamarte (1946); Retirantes (1939); A barca (1941); e Grupo (1939).

As gravuras em metal integram a exposição Portinari: Entre Traços e Palavras, já exibida na Embaixada da Itália em Brasília e nos espaços Caixa Cultural em Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Leia Mais De Hilda Hilst a Carola Saavedra: autoras da Serra indicam obras de escritoras que influenciam suas carreiras literárias

João Candido Portinari administra o legado artístico do pai a partir do Projeto Portinari, que fundou e dirige desde 1979. O encontro no UCS Teatro, gratuito e aberto à comunidade, terá como tema a vida e obra de um dos maiores artistas brasileiros.

Gravura "Nossa Senhora do Menino Jesus", também integra a mostra que pode ser vista no UCS Teatro, dia 14 de março. Candido Portinari / Divulgação

Programe-se

O quê: palestra com João Candido Portinari e exposição de gravuras de Candido Portinari.

Onde: UCS Teatro (Bloco M do Campus-Sede).

Quando: sexta-feira (14), a partir das 20h. Contudo, a mostra ocorre ao longo do dia.