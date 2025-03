Pesquisadora caxiense, Natália Eilert Barella, inicia grupo de Danças Circulares Sagradas, em Caxias do Sul 

Natália Eilert Barella (ao centro da foto) é a focalizadora do projeto que ocorre nas quartas-feiras, em Caxias do Sul.

Olha só que bacana! A pesquisadora em Danças Circulares Sagradas, Natália Eilert Barella , conta que está com um novo projeto. Nas quartas-feiras, sempre a partir das 19h30min, no Taj Mandal, ela vai comandar um Círculo de Danças Circulares Sagradas.

Pra quem ainda não está muito familiarizado com o termo, são danças de diferentes culturas que possuem em comum a ancestral forma do círculo.

— Além do exercício físico possuem ainda um caráter meditativo e integrador, onde vivenciamos a presença no momento presente e a sensação de ser parte de um todo, onde existe espaço e tempo para cada um — explica Natália, que possui uma trajetória de 20 anos na pesquisa e prática desse tipo de dança em diferentes lugares do Brasil e do mundo.