Gramado e Canela são palco de gravações de filme gaúcho de thriller psicológico

Longa-metragem "Zequinox" deve ser lançado no final do ano. Renan Sandi / Reprodução

A jornalista Gabriela Alves colabora com o colunista Marcelo Mugnol, titular deste espaço.

A Serra será o cenário do longa-metragem Zequinox, que está sendo gravado em Gramado e Canela. O thriller psicológico acompanha Luciano, um homem lidando com questões de saúde mental e isolamento, que se apaixona por Natasha, mas só consegue vê-la quando toma Zequinox, um remédio experimental que promete transformar as alucinações em imagens reais.

Dirigido por Gustavo Melo (Gemelo), com roteiro e produção de Enrico Peccin, o filme traz influências de Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), na narrativa e na estética. Além disso, presta homenagens ao cinema de Stanley Kubrick, recriando cenas icônicas de O Iluminado (1980), além de referências ao clássico videoclipe Heart-Shaped Box, do Nirvana.

A produção valoriza talentos locais com uma equipe formada quase inteiramente por profissionais de Gramado e Canela. São apenas dois atores vindos de Porto Alegre: Thai Ribeiro Amora (atriz principal que interpreta Natasha) e Pedro Barbosa (ator coadjuvante que dá vida ao Dr. Palmeira).

As filmagens se iniciaram no dia 25 de janeiro, passando por locações como Hotel Luzzy, Estrada do Caracol, Estrada do Laje de Pedra, Belvedere, Oásis Santa Ângela, Darte Multiarte e V Habitat Criativo.