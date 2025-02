Com resgate da história da imigração italiana, restaurante de Caxias inaugura Espaço Cultural

Novo Espaço Cultural do Radisi conta com linha do tempo com a trajetória dos imigrantes italianos no RS. Ana Salvi / Divulgação

As comemorações aos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul já começaram na Serra. Depois do lançamento oficial do calendário de eventos, em janeiro, empreendimentos da região já investem na temática para 2025.

É o caso do Radisi Bar e Restaurante, no Largo da Estação Férrea, em Caxias do Sul, que inaugura um novo espaço para resgatar e valorizar a memória dos italianos no dia 13 de fevereiro. São 52 metros quadrados do espaço que inclui mesas, cadeiras, móveis antigos e um mural personalizado, que relembra a trajetória dos imigrantes italianos na região, incluindo o histórico do prédio centenário em que o Radisi fica localizado.

Inaugurado em 1928 pelo imigrante italiano Aristides Germani, abrigou o antigo Moinho Sul-Brasileiro. Hoje, o prédio é patrimônio histórico tombado e foi restaurado para simular um gastrobar do início do século passado.

O projeto é da arquiteta Cristina Mioranza. Para embasar a linha do tempo exposta no novo Espaço Cultural, as pesquisas foram realizadas pelo historiador e professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Anthony Beux Tessari.

— O propósito do Espaço Cultural Radisi é de celebrar as raízes coloniais de Caxias do Sul com um ambiente rústico e histórico e agradecer o legado de nossos imigrantes italianos através da história contada nas suas paredes — afirma o proprietário do Radisi, Asdrubal Falavigna.