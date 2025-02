Cinemas de Caxias do Sul terão ingressos a R$ 10 para todos os filmes na próxima semana

Indicado a oito estatuetas do Oscar, Conclave é um dos filmes em cartaz durante a Semana do Cinema.

Isso porque do dia 6 ao dia 12 de fevereiro ocorre a Semana do Cinema e tanto GNC Cinemas, no Shopping Villagio, quando Cinépolis, no Bourbon San Pellegrino, participam da promoção com ingressos a R$ 10 em filmes 2D e 3D.