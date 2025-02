Carteiras vazias

A cada dia, o advento do pix tem feito com que as pessoas simplesmente ignorem a existência do dinheiro, de cédulas de dinheiro. Cheque? Quem ousa carregar? Quem ousa aceitar? Minhas lembranças vêm da adolescência, quando comecei a me tornar uma pessoa economicamente ativa. Eu tinha uma carteira. E tinha orgulho dela. Porque ela era “de marca”, comprada no Dedão (quem lembra?), no falecido Fedrizzi, no crediário.