Caminhos de Pedra, em Bento, irá ganhar novo empreendimento para quem gosta de rock e cerveja artesanal

Nova unidade do Nosferatu fica em propriedade de 1,5 hectare, no roteiro turístico Caminhos de Pedra Tiago Schipp / Divulgação

Já conhecido como casa do rock bento-gonçalvense, situado no bairro Cidade Alta, o Nosferatu Pub prepara a abertura de sua segunda unidade, agora no roteiro turístico mais visitado da cidade, os Caminhos de Pedra.

A partir dos dias 15 e 16 deste mês, o Nosferatu Bier Garten irá receber o público em um casarão de pedra histórico (saiba mais no final da matéria), abrindo os trabalhos com shows de The Beatles no Acordeon, Farina Brothers, Vini Brum & Cassiano Cassanta e Darwin e os Evoluídos. A entrada neste primeiro final de semana é gratuita.

Dashiele Cogo, Evandro Carlos da Silva e Maurice Bouwary são sócios no empreendimento Thiago Schipp / Divulgação

A aposta dos sócios Evandro Carlos da Silva, Maurice Bouwary e Dashiele Cogo é na diversidade de rótulos de cervejas premiadas, além de opções gastronômicas para os mais diversos paladares. Tudo isso numa estrutura de quase 300 m³, situada em um espaço com pouco mais de 1,5 hectare. No espaço superior da casa, haverá também a loja do Nosferatu e a tabacaria La Casa, com espaço para degustações.

- O novo Nosferatu possibilitará contato com a natureza, espaço para curtir shows dentro e fora do pub, e com a mesma essência de sempre: ser a programação ideal para quem não abre mão do rock and roll e de momentos únicos na Serra Gaúcha - comenta Evandro, sócio-fundador do pub.

O Nosferatu Bier Garten fica na Linha Santo Antônio, 417. Agenda completa e mais informações no Insta, @nosferatubierbarten.

Casarão histórico revitalizado

O endereço da segunda unidade do Nosferatu é a chamada Casa Brustolin, espaço que conta um pouco da evolução da história da região no começo dos anos 1900 - e também é referência em arquitetura histórica, já que se trata de uma construção centenária que mescla alvenaria e pedra. Foi construída por volta de 1910 pelo morador Honorino Brustolin, e é conhecida por ter sido a primeira na região a gerar energia elétrica própria, por meio de uma roda d’água e um dínamo instalados no córrego ao lado da propriedade.

Programação inicial

15 de fevereiro

16h Darwin e os Evoluídos

18h Farina Brothers

16 de fevereiro

16h Vini Brum e Cassiano Cassanta

18h The Beatles no Acordeon