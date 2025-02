11º Cinema de Verão exibiu filmes em sessões gratuitas para mais de 2 mil pessoas, em Caxias do Sul

Fechou mais uma temporada do Cinema de Verão , evento que tradicionalmente abre a temporada cultural de Caxias do Sul.

A 11ª edição se encerrou domingo (9), com a exibição do filme Raul - O Início, o Fim e o Meio, que rolou no estacionamento da Prefeitura.

Desde o dia 27 de janeiro, até o último domingo, ocorreram 20 sessões , do Centro aos bairros, com um público de mais de 2,1 mil espectadores.

Celebração do cinema brazuca

O Cinema de Verão - 11ª Edição - Viva o Cinema Brasileiro é uma realização da Varsóvia Educação e Cultura, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, Apoio Cultural da Fundação Marcopolo e Randoncorp, correalização do SESC Caxias do Sul e Espaço Cultural Tem Gente Teatrando, além da parceria das Máquinas San Martin.