Escritor e jornalista Egui Baldasso estreia palestra “O sonho que é só teu”

As expectativas sobre aquilo que trabalhamos e as formas como corremos atrás das nossas grandes metas servem de pano de fundo para a nova palestra do jornalista e escritor farroupilhense Egui Baldasso. “O sonho que é só teu” será lançada nesta sexta-feira (31), em evento de abertura do ano do Senai Farroupilha e demais unidades da região. Outra sessão está confirmada para o dia 14 de fevereiro, na programação da 2ª Convenção de Agentes de Moda da Serra gaúcha, no Clube Santa Rita.