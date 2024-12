Músico argentino, radicado em Caxias do Sul, recebe homenagem da Assembleia Legislativa do RS

A proposição é do deputado estadual Pepe Vargas (PT), que concederá ao músico, radicado em Caxias do Sul desde 2008, a Medalha da 56ª Legislatura.

Autodidata, Yanel já se apresentou em diversos países, incluindo Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, França, Rússia, Suíça, Espanha e Estados Unidos. No Rio Grande do Sul, tem atuação marcante nos festivais de música regional, influenciando músicos de várias gerações . Indicado para importantes premiações, foi vencedor do Prêmio Açorianos em quatro ocasiões.

Pelo conjunto de sua contribuição à música e à cultura gaúcha, Lúcio Yanel recebeu, em 2005, o Destaque Cultural do Mercosul e a comenda Negrinho do Pastoreio, uma homenagem conjunta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Associação dos Municípios e do Banrisul.