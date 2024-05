“O sol há de brilhar mais uma vez / A luz há de chegar aos corações”. Acordei com essa canção ressoando na mente. Não sou um cara que decora letras de música com facilidade. Se eu fosse cantor ou ator teria imensa dificuldade pra recordar os versos e as falas diante da plateia. Conforme eu despertava embaixo do chuveiro cantarolava essa canção, sem falhar.