Sonho e descrença

Há uma estranha contradição no modo como o brasileiro espera uma Copa do Mundo. Antes da bola rolar, queremos o hexa com a ansiedade de quem não deseja apenas vencer um campeonato, mas reparar alguma coisa mais funda. Falamos da taça como quem fala de um reencontro com nós mesmos. No entanto, basta a convocação sair, basta o primeiro amistoso começar, basta um lateral errar um cruzamento, e logo se acende em nós aquela antiga certeza de que não vai dar.

Michael Shermer escreveu que o cérebro é uma máquina de acreditar. Primeiro cremos, depois buscamos razões para sustentar a crença. Bion, por outro caminho, pensou a mente como um aparelho de sonhar, que aos poucos se desenvolve como aparelho de pensar. Talvez o drama brasileiro seja uma inversão amarga dessas duas ideias. A nossa mente brasileira ainda sonha com a taça. Por outro lado, nosso cérebro parece ter se especializado em desacreditar.

Nelson Rodrigues chamou isso de complexo de vira-latas. Escreveu às vésperas da Copa de 1958, ainda sob a sombra do Maracanazo de 1950. A derrota para o Uruguai não foi apenas uma derrota. Foi um verdadeiro trauma nacional. O estádio calado, a festa interrompida, a certeza convertida em luto jamais resolvido. Desde então, mesmo quando vencemos, desconfiamos. Mesmo sendo cinco vezes campeões do mundo, carregamos a cicatriz como se ela fosse mais verdadeira do que as estrelas na camisa. No Inconsciente, a realidade externa jamais se impõe sobre as vivências emocionais.

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Amo a lenda de que Pelé parou uma guerra. Eu gostaria de acreditar nela sem ressalvas. Há beleza demais na ideia de que um homem, com uma bola nos pés, pudesse suspender, ainda que pelo breve tempo de uma partida de futebol, a brutalidade do mundo. Porém, é cada vez mais difícil crer que uma Copa interrompa qualquer conflito. As guerras seguem. Os interesses seguem. A violência não respeita a tabela dos jogos.

Ainda assim, prefiro não abandonar completamente essa ingenuidade. Talvez o esporte não pare guerras, mas às vezes consegue sublimar diferenças. No campo, as nações se enfrentam igualadas pelas mesmas regras. O hino, a camisa, o drible, o erro, a vaia e o gol oferecem uma forma simbólica para expressar paixões e agressividade, que muitas vezes tendem a descambar em violência.