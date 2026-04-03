“O mundo é um moinho”

“Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos.” Sempre me incomodou. Sonhos não são mesquinhos. O mundo é. E é justamente o que o Estêvāo Ciavatta disse ao esclarecer que a letra original diz “Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho”.

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A Psicanálise ensina que sonhar é função. Artemidoro intuiu isso milênios antes. É onde o pensamento começa, quando as sensações ganham contorno, quando aquilo que nos atravessa encontra alguma forma de existir. Sonhar é transformar o excesso em algo suportável. É o primeiro gesto de elaboração.

Mas o mundo não elabora. O mundo mói.

E hoje mói com pressa. Nas redes sociais, sobretudo. O mesmo vídeo que me abriu uma fresta de pensamento abriu também o fluxo previsível de comentários rasos, agressividade automática, julgamentos instantâneos. Gente que não escuta, que não pensa, apenas reage.

O autor do vídeo respondeu com paciência. Quase um anacronismo.

A arte nunca foi um território estável. Cada leitura desloca. Cada interpretação reorganiza. É assim que ampliamos nossa capacidade de sentir. Mas é também assim que a distorção se instala. Às vezes, mais que um erro evidente, uma versão conveniente.

Porque pensar exige trabalho. E sentir, sozinho, não basta.

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Uma palavra, uma vírgula, e tudo muda. Sonhos deixam de ser potência e passam a ser defeitos. E, com isso, vêm as narrativas fáceis demais. Histórias que explicam tudo, que fecham sentidos, que aliviam a tensão de não saber. Como a versão falsa de que Cartola teria escrito essa canção para sua filha adotiva que supostamente saíra de casa para se prostituir.

Histórias assim confortam. E justamente por isso, empobrecem.

Eu mesmo já cantei essa versão. Já precisei diminuir o outro para dar algum contorno à minha própria dor. Já precisei acreditar que o erro estava fora, que o sonho alheio era excessivo, inadequado, ridículo.

Mas não era. Nunca é.

Seguimos sufocados entre o mundo interno e o externo. Querendo viver de um modo bonito, mas quase nunca conseguindo. E, quando não conseguimos, nos tornamos pequenos. Pequenos nos gestos, nas palavras, nos julgamentos apressados.

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Não acredito nessa guerra organizada entre o bem e o mal que tanto tranquiliza a nossa mediocridade. Não há lados claros nem posições estáveis.

Penso mais numa oscilação contínua entre beleza e mesquinhez. Uma versão mais incômoda de ver a vida.