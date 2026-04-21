Júlio César Kunz

Júlio César Kunz

Júlio César Kunz é sommelier, psicanalista e poeta — transita entre taças e palavras, buscando nos aromas e sabores do vinho reflexos da alma humana. Natural de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, é herdeiro da tradição vitivinícola da família fundadora da Vinícola Petronius. Com formações em diversos países, incluindo França, Itália e Espanha, Júlio também é vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Sommeliers e fundador da Wine Expert Academy, onde atua como professor. Membro efetivo do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre/ Serra Gaúcha, é coordenador de seminários de formação. Autor do livro Amor Fati, une sua paixão pelo vinho e pela psicanálise para explorar as emoções humanas por meio da cultura e da enogastronomia.

Crônica
Opinião

21 de abril

Aceitemos ou não, o acaso parece governar o mundo. Mas nós precisamos acreditar que há uma lógica secreta, uma arquitetura invisível que sustenta os eventos, dos mais grandiosos aos mais cotidianos

Júlio César Kunz

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