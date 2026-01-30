Em 2x, uma vida menor

Queimando neurônios na rolagem infinita de vídeos, me deparei com um trecho de entrevista do Tom Jobim em que ele contava como falou com Frank Sinatra pela primeira vez. Foi por telefone: o maestro foi localizado no bar que costumava frequentar. Impressionado com a tecnologia da comunicação, descreve a cena com espanto quase infantil.

Hoje, nem nos espantamos com a capacidade de sermos encontrados — e, pior, quase sempre por razões muito menos nobres do que uma ligação do Frank Sinatra.

Aliás, parece que desenvolvemos pequenas defesas para sobreviver a invasões telefônicas. Há quem, prudentemente, não atenda chamadas de números desconhecidos.

Não pense que vou escorregar para o saudosismo. Nunca vi grande vantagem na central telefônica que, até meados dos anos 1990, era necessária para fazer uma chamada de Loreto na 2ª Légua. Odeio o toque clássico, barulhento, de telefone antigo. Não encontro romantismo em falar num orelhão. Meu celular, aliás, nem vibra: vive no mais absoluto silêncio.

Mas também não abraço toda tecnologia como uma bênção sem fim. Acelerar um áudio a duas vezes a velocidade, por exemplo, me parece trágico — ou melhor: uma fuga da tragédia. E a transcrição de áudios entra no mesmo pacote. Engana-se quem pensa que a vantagem é o tempo. Os ganhos são irrisórios: poupar dois ou três minutos num áudio que nos parece uma eternidade de cinco… Que diferença faz no dia?

Claro: há casos-limite. Já recebi uma mensagem de mais de 25 minutos — talvez meu recorde. Se eu a ouvisse no dobro da velocidade, economizaria doze minutos e meio. Mas perderia o essencial: tudo o que aquele colega de trabalho e amigo precisava desabafar. O que se perde ao acelerar um áudio não é informação. É a emoção. É o tremor da frase antes de ser dita. É a respiração. É o silêncio em que a pessoa decide se continua ou se recua. É o humano.

E é por ser tão ferozmente contra essa aceleração — em específico — que brindo o café. Por mais cafeína que tenha, por mais que combata a lentidão matinal e a sonolência do pós-almoço, o café é mansidão. É o ritual de aquecer a água, moer os grãos, macerar, coar, esperar esfriar. É a pausa com um docinho. É folhear o jornal devagar, observar o movimento, deixar o mundo passar sem precisar capturá-lo.