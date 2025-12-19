Tudo dá errado

A beleza das línguas é multifacetada e cheia de camadas. Às vezes habita na sonoridade; em outras, na precisão; na pura sorte de ter bons poetas; ou, ainda, na simplicidade cotidiana. Das talvez infinitas possibilidades que uma língua encontra para ser bela, a que mais me encanta é o equívoco. Especialmente no sentido mais etimológico: quando uma palavra significa mais do que uma coisa ao mesmo tempo, abrindo frestas por onde o pensamento escapa do óbvio.

Por isso não consigo gostar de músicas com letras diretas demais, que dizem exatamente o que querem dizer e nada além. Mas isso é outro assunto. A etimologia da palavra equívoco vem de “voz igual” e guarda em si esse aspecto bonito da incerteza, da ambiguidade, do que não se deixa capturar por completo. Como soa bem uma palavra com mais de um significado, como são encantadoras as pessoas que não se explicam de imediato. Há nelas uma promessa de descoberta.

E uma das palavras mais deliciosas para quem saboreia a polissemia é o verbo errar. No sentido mais comum, significa não acertar. No mais literário, andar a esmo, vagar sem rumo definido. Errar como quem caminha sem mapa, sem saber exatamente onde vai chegar. E como é bonito caminhar sem destino, passear sem pressa, permitir-se perder um pouco para encontrar outra coisa.

Talvez por isso soe como música aos meus ouvidos quando alguém diz que está tudo errado. Eu escuto algo como “tudo está caminhando”. Bem ou mal, tudo anda. Tudo se move. Tudo está sempre errado porque só nas ilusões e nas fantasias infantis tudo parece perfeitamente em ordem. A vida real não se organiza em linhas retas.

