Títulos e hobbies

No início dos anos 2000 assisti a uma palestra de Michel Maffesoli que soou quase como literatura fantástica. Ele falava de um reencantamento do mundo depois da frustração com o realismo da era pós-Guerra Fria. Países ricos e pobres, cada um a seu modo, haviam prometido uma felicidade baseada em consumo ilimitado e todos, sem exceção, terminaram por decepcionar seus cidadãos.

Duas ideias daquela noite nunca mais me abandonaram. A primeira: ele usava o fenômeno Harry Potter como sinal de que voltaríamos a desejar narrativas simbólicas, mundos paralelos, mitologias. A segunda: previa que, em pouco tempo, as pessoas passariam a se apresentar mais por seus hobbies do que por suas profissões.

Hoje isso me salta aos olhos. Em sala de aula encontro médicos, advogados, engenheiros que, em certos ambientes, preferem dizer que são sommeliers – mesmo sem atuação profissional na área, mas com certificação de quem foi aprovado por uma instituição séria. Há algo de muito bonito aí: dar espaço para que personagens adormecidos ganhem vida social, para que a identidade não fique reduzida a um crachá.

Mas nada vem sem custo. A perda de ritualização cobra seu preço. Como decidir em quem confiar quando qualquer um pode se apresentar como especialista, independentemente de preparo ou título, como se só a paixão pelo tema bastasse? Os ritos não existem apenas para conservar formas; eles revestem de simbolismo algo essencial à própria sobrevivência: o princípio de realidade. Para viver no mundo é preciso, em alguma medida, adiar satisfações imediatas, abrir mão de prazeres infantis para construir algo que dure.

Os rituais ensinam isso de modo profundamente didático. Eles nos obrigam a esperar, e sobretudo a aceitar limites. Num rito não se faz simplesmente o que se quer; faz-se o que é ditado. Nem toda roupa cabe, nem todo gesto é permitido. Não se trata de defender rigidez como solução mágica. A crítica é sempre necessária. Mas é preciso reconhecer que alguns pontos de apoio tornam a realidade mais habitável.